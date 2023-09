L'Art de la fête s'apprend au Château de Crémat à Nice ce week-end

Tout ce week-end, les 9 et 10 septembre le Château de Crémat accueille artistes, artisans et personnalités remarquables de la Côte d'Azur pour "l'Art de la fête". Pour cette seconde édition, Richard Marcovecchio y est en direct samedi matin.

C'est le retour de l'événement ginguette-chic du Château de Crémat ! L'Art de la Fête, 2e édition. Si la fête court tout le week-end, Richard Marcovecchio s'y balade avec vous en direct ce samedi 9 septembre pour donner la parole aux artistes, aux artisans gourmands et aux créateurs conviés.

Une grande rencontre entre ceux qui font rayonner la Côte d'Azur

L'Art de la Fête est né il y a un an maintenant, sur une idée de Soraya Bahsoun, entrepreneure passionnée par la Côte d’Azur et porté par le Château de Crémat avec son directeur Thomas Derichebourg. C'est depuis les hauteurs de Bellet que l'événement a rassemblé l'an passé plus de 3 500 curieux venus à la rencontre de celles et ceux qui créent ici, dans les Alpes Maritimes.

France Bleu Azur est partenaire de cet événement qui sait mettre en valeur les talents les plus ambitieux de la Côte d'Azur dans un lieu qui a lui seul pourrait justifier votre venue ! Rien que pour la visite du Château, sans même parler des découvertes, il vous faut être sur les hauteurs de Bellet ce premier week-end.

2e édition d'un événement, "révélateur de Pépites"

Au total, ce sont plus de 50 exposants qui sont à (re) découvrir durant ces deux journées d'exception ! Parmi les "folies", des tours en 2CV (pour les nostalgiques) sont proposés dans les vignes, ou encore des cours de cuisine seront dispensés. Les gourmands pourront assister à un moment de show "Les Douceurs en Fête”, la Maison Godet prévoit quant à elle un atelier de création de parfum de niche. Le programme en détail est à retrouver sur le site du Château de Crémat.

Le Théâtre National de Nice s'invite le temps d'un cabaret au Château de Crémat. Une lecture-cabaret sur le thème des années folles, et grandes heures du Château en question… "Une promenade en musique avec Victor Hugo composé de lectures par Muriel Mayette-Holtz et de chansons des années 30 avec la voix de Bénédicte Allard" nous annonce-t-on !

L'Art de la Fête, 2e édition, c'est samedi et dimanche de 10 h 30 à 19 h au Château de Crémat. Le Pass Découverte pour profiter des animations et d'une dégustation d'un verre de vin est à partir de 10 €.