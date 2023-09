Larguer les amarres pour profiter des Voiles Maralpines à Villefranche

À tous les passionnés de « vieilles coques » azuréennes et du monde entier, "les Voiles Maralpines" vous attendent ce premier week-end de septembre ! Depuis la rade de la Darse à Villefranche, le rendez-vous est donné avec Richard Marcovecchio.

Ce vendredi 1er, ce samedi 2 et dimanche 3 septembre, la Rade de la Darse et tout le littoral de Villefranche vont fêter "les voiles maralpines". Au programme, des dizaines de Yoles, voiles latines et de pointus vont se rassembler dans la plus belle baie du monde ! Richard Marcovecchio et France Bleu Azur vous font vivre l'événement en direct ce samedi entre 11 h et midi.

Un rêve de fou… Devenu réalité

Ce rassemblement et tout le programme autour, sont une grande première ! L'initiative est d'organiser des rassemblements de bateaux sur la rade et baies de Villefranche-sur-Mer, Beaulieu, Eze, Saint-Jean-Cap-Ferrat et Cap-d'Ail. C'est un rêve un peu fou et c'est celui de Joël Lurienne, Président de l'association des Yole de Villefranche-sur-Mer et ses équipes.

Au programme : navigation, animation, découverte

Pour soutenir le patrimoine maritime azuréen et méditerranéen, l'association "une Yole pour Villefranche" et le Département des Alpes-Maritimes ont organisé ces rassemblements, également rythmés avec de nombreuses animations : expositions maritimes et archéologiques, échanges avec les équipages de ces voiles d'exceptions, découverte des métiers de la mer, visite des bateaux ou encore régates entre Villefranche et Cap d'Ail.

