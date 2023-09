Le Parc Naturel Régional des Préalpes d'Azur célèbre son terroir

Ce samedi 23 septembre 2023, le Parc Naturel Régional des Préalpes d'Azur et ses 48 communes adhérentes célèbrent le territoire du haut-pays grassois. Richard Marcovecchio vous y attend entre randonnées, circuits courts et patrimoine naturel.

Ce samedi 23 septembre 2023, le Parc Naturel Régional des Préalpes d'Azur célèbre ses 48 communes adhérentes dans l'arrière-pays grassois. Une grande fête, 100 % gratuite avec ateliers, conférences, marchés d'artisans et Richard Marcovecchio vous y retrouve en direct entre 11 h et 12 h.

La fête du Parc, mais c'est quoi les Préalpes d'Azur ?

Entre les vallées de la Siagne, du Loup, de la Cagne, de l'Estéron et du Var, c'est un vaste territoire sous influence méditerranéenne et montagnarde, ce qui en fait sa richesse et nous offre toute une palette d'environnements variés. De Vence à Coursegoules, de Saint-Jeannet à Grasse, 48 communes se retrouvent dans le Parc.

Depuis sa création en 2012, c'est tous les ans dans une commune différente que la fête du Parc est organisée, c'est à Saint-Vallier-de-Thiey que la grande fête du Parc se tient cette année.

Une 11e édition avec un programme riche et varié

"Ateliers, balades et randonnées, marché d’artisans et de producteurs, projections et conférences : à l’occasion de cette manifestation, un grand nombre d’animations est proposé toute la journée pour découvrir les Préalpes d’Azur autrement, le temps d’une parenthèse festive et conviviale" nous promettons ! L'occasion (sans excuses !) de s'y retrouver ce samedi.

