Pause "fraîcheur" au Bassin de Baignade Biologique de Roquebillière

Il fait beau, il fait (encore un peu) chaud et si les vallées n'ont pas l'accès direct à la plage, elles peuvent se targuer d'avoir un bassin biologique flambant neuf ! Richard vous emmène, vous rafraîchir à Roquebillière, dans la Vésubie.

Le site du bassin écologique, déjà prisé par les locaux, azuréens et touristes !

Ce dimanche 27 août, France Bleu Azur est en direct de la Vésubie. À quelques kilomètres de Saint-Martin-Vésubie, c'est dans la commune de Roquebillière que Richard Marcovecchio part vous rejoindre et tester le nouveau bassin de baignade biologique, le seul et l'unique des Alpes-Maritimes !

Un bassin "nature peinture" pour la Vésubie

Ouvert en 2013, le bassin de baignade biologique de Roquebillière attire les habitants des Vallées et du littoral tant son concept séduit : une sorte de grande piscine d'eau douce, avec une qualité de baignade optimale, des surveillants de baignade au top et de l'espace pour les enfants. C'est à l'aide des végétaux et de micro-organismes que l'eau est filtré naturellement, comme c'est le cas dans la nature.

Le 2 octobre 2020, la Tempête Alex frappe les vallées, la Vésubie est ravagée, son bassin partiellement détruit. Le département des Alpes-Maritimes s'était engagé avec le syndicat mixte de la Vésubie à reconstruire tout ce qui devait l'être... Presque 3 ans après le passage de la tempête, revoilà le bassin de Roquebillière !

Rouverte à la mi-août, la "piscine" est même mieux qu'avant ! À présent, le site dispose de trois bassins en terrasses qui se déversent les uns dans les autres et du coup, pas de gaspillage d'eau (hormis l'évaporation naturelle liée à la chaleur). En période de sécheresse, cette baignade "écolo" devient encore plus séduisante.

Lieu privilégié des familles du coin… et de toute la Région !

Si la couleur détonne lorsqu'on arrive rue du Cros à Roquebillière, petits et grands se jettent dans une eau à 23 degrés en moyenne (et sans méduses !). Le bassin est pour le moment limité à 525 personnes ce qui permet à chacun de prendre la place qu'il souhaite. De Nice, de Cannes… de Marseille, la baignade "bio" de Roquebillière a su retrouver des adeptes en seulement quelques jours après sa réouverture et c'est toute la Vésubie qui en profite.

+ d'infos

Le tarif est de 5 euros pour les adultes, 3 euros pour les enfants, ados et les étudiants.

Attention, le Boxer ou slip de bain est obligatoire pour les hommes.

Le bassin est ouvert du lundi au dimanche, de 10h à 20h.

Les infos pratiques sont sur Le site du département des Alpes-Maritimes .