Pieds noirs et Harkis se retrouvent au "soleil des deux rives" à Cimiez

Ce dimanche, Richard Marcovecchio est en direct des Arènes de Cimiez pour l'événement "au soleil des deux rives". Pieds-noirs et harkis se retrouvent pour la 11e édition de ce rdv des amoureux de la Méditerranée, de sa culture et de son histoire.

Pour sa 11e édition, "Soleil des deux rives - pieds noirs et harkis, un même cœur" ne change pas sa recette gagnante ! La journée autour du vivre-ensemble de ces peuples liés à jamais se tient au jardin des Arènes de Cimiez ce dimanche 10 septembre 2023, France Bleu Azur et Richard Marcovecchio y sont en direct.

Une célébration du "vivre-ensemble"

L'idée majeure de cette journée "pieds noirs/harkis" est et reste le vivre-ensemble propre à ses deux peuples malgré eux. C'est Christian Estrosi accompagné des associations de pieds-noirs niçoises qui a décidé, il y a maintenant plus de 11 ans de célébrer les rapatriés d'Algérie.

Nice et ses alentours deviennent vite au début des années 60, des terres d’accueil. Jean Médecin, alors maire de Nice, créa même à l’époque un service municipal des Rapatriés. "Soleil des deux rives" et le reflet de cet accueil, du vivre-ensemble et du besoin de se retrouver sous une même manière "en souvenir de...".

L'association "la maison des pieds noirs" avec Richard MARCOVECCHIO © Radio France - RMarcovecchio

De la Culture, de la Gastronomie et des histoires à se (re) dire

Dans le jardin des arènes de Cimiez, on se régale ! Avec un espace de restauration sur le thème des traditions culinaires de "Là-bas", ouvert tout au long de la journée, l'occasion idéale pour goûter makrout, corne de gazelle ou montecao, ou partager une belle assiette de couscous.

Des saveurs, mais aussi des histoires à se partager autour des souvenirs d'anciens présents dans les associations de pieds-noirs et de harkis, toutes présentes pour l'occasion. C'est le cas de l’UPNH, Union des pieds-noirs et des harkis, qui accompagne les rapatriés et les générations qui ont suivis.

Concert GRATUIT de François Valéry à 18h aux Arènes

Après Enrico Macias, l’an dernier, c’est autour de François Valéry de donner un concert exclusif à Nice. Son vrai nom, Jean-Louis Mougeot, il est né à Oran dans l’Algérie coloniale de 1954. La venue du chanteur de "Elle danse marie", ou "Aimons-nous vivant" est l’un des points forts de cette journée, ce dimanche soir 18h, aux arènes de Cimiez à Nice.