Place aux artistes chaque mois avec Art en fête dans le Haut-de-Cagnes

En direct, ce dimanche, France Bleu Azur et Richard Marcovecchio investissent le Haut-de-Cagnes pour l'opération "Art en fête". Rencontre entre les artistes et leur public, initiation et découvertes pour les pichounes comme pour les adultes.

Chaque premier dimanche de chaque mois, depuis mars, le Haut-de-Cagnes célèbre ses artistes locaux et organise la rencontre entre ceux-là et les habitants azuréens. Ce dimanche 3 septembre, l'opération se répète pour la 7e fois et le public est de plus en plus fidèle à ces moments de partages, rythmés de rencontres, d'ateliers, d'initiations et de découvertes artistiques.

Le Haut-de-Cagnes, « Montmartre de la Côte d’Azur »

Si les hauteurs de Cagnes sont mondialement reconnues pour la création du célèbre jeu de boules carrées, ce cœur historique à le mérite également, d'héberger une dizaine d'artistes en permanence ou en résidences pour quelque temps. Et c'est en leur honneur que la municipalité propose depuis 7 mois maintenant ce rendez-vous grand public, pour faire se rencontrer les artistes, les amateurs d'art, et même les pitchounes !

Il faut dire qu'historiquement, le haut-de-Cagnes pouvait se targuer d'accueillir des artistes, de passage ou sur la durée. Parmi les plus connus, Renoir, Matisse ou encore Modigliani ont passé du temps dans ces ruelles étroites et pavées, et ont su trouver l'inspiration azuréenne. En 1953, le Château Grimaldi devient même musée-château pour donner de l'espace aux artistes déjà nombreux à se presser à Cagnes.

Haut-de-Cagnes, Art en fête, demandez le programme !

Au programme ce dimanche, comme on peut le lire sur le site de la ville de Cagnes, il y en aura pour tout le monde et pour toutes les bourses puisque le "clou" de l'événement est la découverte du château-musée Grimaldi, gratuitement ! Un parcours artistique mettant à l’honneur tous les artistes du village est également organisé, avec des rencontres d'artistes, des ateliers, des expos, et même un concert sur les aires de Buenos Aires… Sans oublier de photographier "Tartarin", la mascotte du village !

