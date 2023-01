Au cœur des ghettos de l’Amérique post Martin Luther King

Nicolas Lespaule a choisi le Collector d’un petit garçon du ghetto devenu l’un des meilleurs auteurs compositeurs de soul music de sa génération : "Across 110th street" par Bobby Womack sorti en 1972.

L’histoire de ce Collector est celle de Bobby Womack, né après-guerre à Cleveland. Il grandit dans une famille pauvre, et chante à l’église chaque dimanche. Il n’a que dix ans lorsqu’il rejoint ses quatre frères dans un groupe de gospel, simplement appelé the Womack Brothers.

À vingt ans, il écrit It’s All Over Now, une chanson reprise immédiatement par les Rolling Stones qui signeront leur premier hit américain...