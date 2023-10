« Breakfast In America », le Collector qui marquera le début de la fin de Supertramp.

Nicolas Lespaule a sélectionné un Collector en or massif, "Breakfast in America" de Supertramp, sorti en 1979.

Breakfast in America est une chanson écrite par Roger Hodgson, l’un des fondateurs de Supertramp, alors qu’il sort tout juste de l’adolescence.

L’esprit noyé dans les brumes de son Angleterre natale, il rêve du soleil de la Californie et de la musique qui y berce une jeunesse américaine insouciante.

Sur le vieil harmonium qui trône dans le salon de sa grand-mère, il laisse aller son inspiration et s’imagine en star hollywoodienne poursuivie par des hordes de fans et de journalistes.

Roger Hodgson écrit la chanson et ne démentira jamais son aspect presque prémonitoire car ce qui se joue dans Breakfast in America va bel et bien arriver à Supertramp ...