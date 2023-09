Chanson emblématique d'un terrien mal dans sa peau

"S.O.S d'un terrien en détresse", un Collector extrait de l’opéra rock "Starmania", qui a donné un véritable coup de boost au démarrage de la carrière de son interprète original.

L’histoire de ce Collector est naturellement inscrite dans celle de Starmania, une idée qui a germé dans l’esprit créatif de Michel Berger à la fin des années 70.

À cette époque, le compositeur vient de relancer la carrière de France Gall et il se sent pousser des ailes. Berger s’investit alors corps et âme dans un projet fou : un spectacle chanté en français, calqué sur les superproductions des comédies musicales anglo-saxonnes.

Dans le casting, quelques noms déjà bien connus comme France Gall, Diane Dufresne, et pour le rôle de Johnny Rockfort, c’est un chanteur en pleine ascension qui est choisi pour ses qualités vocales exceptionnelles : Daniel Balavoine...