Chanson féministe par une ambassadrice du Girl Power!

Nicolas Lespaule a choisi la reprise d’un flamboyant POP Collector par une des ambassadrices du Girl Power: "It’s Raining Men" par Geri Halliwell, sorti en 2001.

L’histoire de ce POP Collector est celle de Géraldine Estelle Halliwell surnommée Géri, que tout prédestinait à être dans la lumière !

Adolescente*,* elle ne rêve que de célébrité. Danseuse en boîte de nuit à Majorque, présentatrice d’un jeu à la télévision turque, elle accepte même de poser pour des photos de charme tant elle est déterminée à percer !

Alors quand un matin, entre les œufs et le porridge, elle découvre dans le journal que l’on cherche des jeunes femmes pour créer un girls band, elle se rend illico au casting !

Quelques semaines plus tard, aux côtés de Victoria, Emma, Mel. B et Mel. C, la jeune femme est retenue pour former les Spice Girls.

Avec les cheveux teints dans un roux flamboyant, Geri Halliwell devient Ginger Spice, un symbole du girl power britannique et...