Chanson la plus jouée à la radio américaine au XXè siècle

Nicolas Lespaule a sélectionné le Collector le plus joué à la radio américaine au XXe siècle, l’inoxydable "Stand by Me", interprété par Ben E. King en 1961.

Ben E King au Palladium de Londres le 20 juillet 1987 © Getty - David Corio

Dans la fin des années 50, Benjamin Earl Nelson, dit Ben E. King est le leader des Drifters, un groupe vocal américain qui a connu un joli succès national. Un soir d’après concert, mécontents du salaire que leur attribue leur manager, les membres des Drifters mandatent le tout jeune Ben pour aller négocier une augmentation. Le producteur refuse et lui montre le chemin de la sortie*. Ben* pense alors que le groupe va le suivre, mais c’est seul qu’il se retrouve à la porte ! Commence alors une période de recherche où il passe plusieurs auditions. C’est finalement le fameux duo de compositeurs Lieber & Stoller qui va l’embaucher...