Chanson pour une tentative de réconciliation.

Un collector qui a révélé l’une des plus grandes stars de la musique actuelle : « It Ain’t Over ’til it’s Over » de ‎ Lenny Kravitz sorti en 1991.

Lenny Kravitz en concert à Deinze en Belgique le 29 mai 1991 © Getty - Gie Knaaps

‎Leonard Albert Kravitz que l’on appelle plus affectueusement Lenny Kravitz est un artiste complet aux multiples facettes : Chanteur, Musicien, Producteur, Auteur, Compositeur, Acteur, Collectionneur d’instruments, c’est aussi et surtout un génie de la musique ! En 1991, Lenny Kravitz est en couple avec Lisa Bonnet, une actrice américaine avec qui il entretient une relation mouvementée faite de séparations et de réconciliations...