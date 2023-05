Complainte d’une femme meurtrie priant pour le salut de son amour

"I Say a Little Prayer", un Collector de 1967 signé par l’un des plus grands compositeurs de musique populaire du XXe siècle, qui nous a quittés en 2023.

Aretha Franklin au Philharmonic Hall de New York le 13 octobre 1968 © Getty - Michael Ochs Archives

L’histoire de ce Collector est celle de Burt Bacharach, né en 1928 et qui grandit dans le Queens. Le jeune homme se rêve footballeur mais son physique chétif lui ferme définitivement les portes des vestiaires. À l’âge de douze ans, sa mère insiste pour qu’il étudie le piano, il découvre alors le jazz qui va révéler son talent musical et donner un sens à sa vie. Diplômé d’une prestigieuse université musicale, Burt Bacharach a vingt-deux ans quand il s’engage dans l’armée où ses talents de pianiste lui valent un confortable poste d’animateur au club des officiers*...*