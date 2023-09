Des éruptions acnéiques à l'origine des cactus

Un Collector qui va piquer la bien-pensance de la société française conservatrice du milieu des années 60.

Tout commence en 1965. Jacques Dutronc est guitariste pour le label Vogue et compose pour d’autres artistes. De son côté, Jacques Lanzmann est rédacteur en chef du magazine Lui et romancier.

Lanzmann est contacté par le directeur artistique de Vogue qui lui commande le texte d’une chanson destinée à Benjamin, un interprète de son écurie.

Et c’est à Dutronc que l’on demande d’en écrire la musique. La chanson s’intitule : Et moi, et moi, et moi ! Tout est prêt pour l’enregistrement, mais dans le studio Benjamin n’arrive pas à...

La suite de cette histoire est à écouter via le player de cette page. Bonne écoute.