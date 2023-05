Diana la reine de la soul devient la reine du disco

Nicolas Lespaule a choisi le Collector d’une Diva qui, après avoir été sacrée Reine de la Soul, est devenue Reine du Disco: "Upside Down" par Diana Ross, sorti en 1980.

À la fin des années 70, Diana Ross est une énorme star à la réussite exemplaire ! Elle a quitté The Supremes pour se consacrer à une carrière solo, et a répondu aux appels du cinéma. Mais avec l’arrivée du Disco, le succès s’émousse. On la croise très souvent au Studio 54, le légendaire club de New York. C’est là qu’elle entend les tubes de Chic, le groupe qui truste alors la tête des hit-parades mondiaux. Accompagnée de ses enfants fans du groupe, Diana assiste à l’un de leurs concerts. Emballée, elle exige de rencontrer sur le champ ces faiseurs de tubes et leur propose de travailler sur son prochain album. Elle insiste bien sur le fait qu’elle souhaite tout chambouler et réaménager sa carrière de fond en comble ! C’est ainsi que naît l’idée de cette chanson intitulée "Upside Down"...