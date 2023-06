« Every Time You Go Away », quand Paul Young exhume une chanson de Hall & Oates.

Nicolas Lespaule a choisi un Collector dont la reprise a supplanté l’original: Paul Young avec "Every Time You Go Away", sorti en 1985.

Paul Young en concert à Dortmund le 21 novembre 1986 © Getty - Picture Alliance

Every Time You Go Away est une chanson écrite et composée par Daryl Hall pour le duo Hall & Oates . Elle est passée relativement inaperçue, jusqu’à ce que Paul Young décide de la reprendre. Paul Youngest né à Luton, au nord de Londres, au milieu des années 50. Il commence sa carrière de musicien comme bassiste dans différents groupes locaux. Mais sa signature vocale unique le conduit rapidement au devant de la scène comme chanteur des grands classiques de la Soul Music, qu’il reprend à merveille...