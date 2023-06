« Feeling Good »,un message positif en faveur des droits civiques des Afro-Américains

Un Collector complexe et iconique qui colle parfaitement à l’image de son interprète : "Feeling Good" par Nina Simone, sorti en 1965.

L’histoire de ce Collector est celle de Nina Simone, née Eunice Kathleen Waymon en Caroline du Nord, sixième enfant d’un prédicateur méthodiste.

C’est donc naturellement à l’église que dès l’âge de 3 ans, elle apprend le piano.

Ses aptitudes pour la musique classique sont évidentes, aussi à sept ans, Eunice a déjà pour objectif de devenir une grande concertiste internationale.

Sa mère travaille à temps partiel comme femme de ménage, et lorsque ses employeurs entendent jouer Eunice, ils s’arrangent pour qu’elle étudie avec les meilleurs professeurs de piano.

Elle remporte haut la main tous les concours et les bourses d’étude, mais probablement à cause de sa couleur de peau, on lui refuse l’entrée du prestigieux Curtis Institute of Music de Philadelphie…