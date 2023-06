“Femmes je vous aime”, par l’un des artistes français à la carrière la plus longue et la plus réussie.

Ce Collector de 1982 est celui d’un des artistes français à la carrière la plus longue et la plus réussie: Julien Clerc avec "Femme je vous aime"

Julien Clerc sur scène en 1983 © Getty - Jean-Jacques Bernier

L’histoire de ce Collector est celle de Paul-Alain Leclerc, né dans une famille bourgeoise à Paris en octobre 1947. Après le divorce de ses parents, Paul-Alain vit avec son père, un haut fonctionnaire de l'UNESCO. À six ans, il étudie le piano et pendant l’adolescence, son amour pour la musique est tel qu’il retranscrit et joue les chansons qu’il écoute à la radio. C’est à l'ombre des rébellions étudiantes que Paul-Alain devient Julien Clerc et connaît son premier succès avec La Cavalerie, un des hymnes de la jeunesse de Mai 68. Sa carrière est lancée ; à tout juste 22 ans, le voici à l'Olympia et les tubes vont s’enchaîner dans les années suivantes...