France Bleu Collector

Aujourd’hui, j’ai choisi de vous parler d’un Collector façonné par l’un des grands sorciers de la production musicale : voici Eye in the Sky par The Alan Parsons Project, sorti en 1982.

L’histoire de ce Collector, c’est celle d’Alan Parsons.

Né à Londres, c’est très jeune qu’il s’intéresse à la musique et apprend le piano et la guitare. Mais ce qui le passionne plus que tout, ce sont les magnétophones à bande, les micros, les tables de mixage et tout le matériel de production sonore… Son rêve, c’est d’être ingénieur du son et de produire les albums des autres !

À 18 ans, il entre comme assistant aux célébrissimes studios Londoniens d’Abbey Road. À cette époque, les Beatles enregistrent l’album Let it Be. Sa passion, sa disponibilité et son talent lui font gagner la sympathie et la confiance des quatre de Liverpool.

Bientôt ce sont les Pink Floyd qui lui confient la réalisation d’un des plus grands albums de tous les temps, le graal absolu pour un ingénieur du son : l’album The Dark Side of the Moon, excusez du peu !

