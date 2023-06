“I Want To Break Free” tube interplanétaire et clip inoubliable

Le Collector d’un groupe anglais qui à ce jour a vendu plus de 300 millions d’albums: "I Want To Break Free" par le groupe Queen.

Freddy Mercury avec Queen en 1985 © Getty - Dave Hogan

Nous sommes en 1984, et pour trouver notre Collector, il faut ouvrir le onzième album de Queen. Mais au mitan des années 80, pas de succès sans une vidéo diffusée sur les chaînes de télé musicales. C’est ainsi que pour I want to break free, Queen façonne le scénario d’un clip suffisamment original pour être choisi et diffusé sur MTV, institution et passage obligé ! Pour se distinguer, ils vont parodier une série télévisée anglaise intitulée Coronation Street diffusée depuis le début des années 60, et qui a accompagné plusieurs générations de Britanniques, tous milieux culturels et social confondus...