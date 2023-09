L'amour c'est comme une cigarette : addictif !

Un Collector né à Mach 2 dans un bel oiseau de fer, lors d’une transatlantique entre Paris et New York : "Dieu fumeur de Havanes"

Catherine Deneuve et Serge Gainsbourg en janvier 1980

En ce début des années 80, rien ne va plus pour Serge Gainsbourg. Après douze années d’un amour passionné, Jane Birkin a plié bagage et claqué la porte. Gainsbourg perd sa muse, Gainsbarre noie son chagrin dans l’alcool et le tabac.

C’est à ce moment précis que son ami Claude Berri confie à Serge la composition de la musique de Je vous Aime, son prochain film avec Catherine Deneuve. Le cinéaste lui propose même d’interpréter Simon, un talentueux chanteur provocateur, un rôle qui semble écrit pour lui...