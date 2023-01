L'hommage de Stevie Wonder aux pionniers du jazz

Stevie Wonder invité de "Top of the Pops" - BBC TV - janvier 1974

Au milieu des années 70, Stevie Wonder est au sommet de son art et songe à quitter l’industrie musicale pour émigrer en Afrique et s’occuper d’enfants handicapés. Sa maison de disque, la célèbre Motown, lui fait alors un pont d’or pour qu’il poursuive sa carrière et continue à produire des disques.

Il se remet à l’ouvrage, désireux de faire un album sur l’idée qu’il se fait du monde et de la vie. Un projet pharaonique qui va nécessiter la contribution de plus de 150 personnes ...