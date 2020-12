La chanson « fly me to the moon » mettra 10 ans à arriver dans le répertoire de Frank Sinatra

Aujourd’hui, j’ai choisi un collector qui a fait plusieurs fois le voyage entre la terre et la lune, voici Fly me To The Moon par Frank Sinatra sorti en 1964.

Fly me To The Moon est une chanson de Bart Howard, composée en 1954. D’abord interprété par une pléiade de chanteurs de jazz, elle mettra 10 ans à arriver dans le répertoire de Frank Sinatr.

Pour l'anecdote, Fly me To The Moon sera reprise plus d'une centaine de fois, et permettra à son auteur de vivre tranquillement de ses royalties jusqu'à la fin de sa vie...

Bonne écoute.