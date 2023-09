La chanson qui poussera le film Tandem vers le succès

"Il mio rifugio"; un Collector dont on pourrait présumer l’origine italienne, mais il n’en est rien puisqu’il s’agit de l’adaptation d’une chanson… bien française !

L’histoire de ce Collector, c’est celle de François Bernheim, né en 1947 à Chatou, en région parisienne. À l’âge de quatorze ans, il reçoit sa première guitare.

Lors d’un voyage en Espagne, François rencontre deux sœurs françaises avec lesquelles il se lie d’amitié. Il s’agit de Violaine et Véronique Sanson. Ensemble, ils forment alors les Roche-Martin et produisent quelques disques dans le milieu des années 60.

À l’aube des années 70, Bernheim est Directeur artistique pour l’écurie Barclay et travaille pour Brigitte Bardot, Les Poppys c’était lui, le premier album de Renaud c’est encore lui, et plus tard, pour Gérard Lenorman, Marie Laforêt… et surtout, il signe les plus grands succès de Patricia Kaas...