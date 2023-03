La lassitude des sentiments selon Cloclo et Jacques Revaux

Un Collector de 1967 que l’on peut qualifier d’immortel ! C’est d’ailleurs la chanson française la plus célèbre et la plus reprise au monde : "Comme d'habitude" par Claude François

Portrait de Claude François en 1970 © Getty - Laurent Maous

L’histoire de ce Collector débute en 1967 avec Jacques Revaux, compositeur star qui à cette époque, a déjà signé quelques numéros un, notamment pour Johnny Hallyday ou Michel Sardou. En cet hiver 67, Revaux profite de ses vacances à Megève pour finaliser une composition en anglais intitulée For Me. Mais plusieurs artistes refusent le titre, dont Dalida, Mireille Mathieu et Claude François lui-même ! Au printemps, Jacques Revaux est à Cannes et il croise Cloclo dans le hall de son hôtel. Le chanteur lui reproche de signer des tubes pour les autres sans jamais composer pour lui ! Faux, lui rétorque Revaux. C’est toi qui refuses mes chansons...