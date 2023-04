Le petit Julian Lennon à l’origine de « Hey Jude »

"Hey Jude", un Collector des Beatles sorti en 1968 et qui, avec plus de 7 minutes, fut à l’époque le tube le plus long jamais joué à la radio !

The Beatles en 1967 © Getty - Hulton Archives

L’histoire de ce Collector débute en 1968 sur une route du sud de Londres. Au volant de sa voiture, Paul McCartney prend la direction de la maison de John Lennon, à une quarantaine de kilomètres. Sauf que ce jour-là, ce n’est pas John qu’il va voir mais Cynthia et Julian, son ex-femme et leur fils. Le couple vient de divorcer et Paul, très proche de la famille, se soucie de cette jeune femme qui se retrouve seule avec un garçon de 5 ans très affecté par la séparation de ses parents. McCartney voudrait trouver les mots justes pour le consoler. Arrivé à destination, il offre une rose à Cynthia et joue longuement avec Julian qu’il essaie de rassurer...