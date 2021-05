Le téléphone sonne, le téléphone pleure

Aujourd’hui j’ai choisi le Collector d’un groupe anglais beaucoup plus populaire dans le reste du monde que dans son pays d’origine. Voici Telephone Line d’Electric Light Orchestra, sorti en 1976.

L’histoire de ce Collector est celle de Jeff Lynne, baby-boomer né dans une famille modeste de Birmingham en Angleterre. C’est sur une guitare pour enfant offerte par son père qu’il découvre très tôt à la musique.

Adolescent, il voue une admiration sans bornes aux Beatles, se rêvant en pop star auréolée de gloire et de fortune.

Après avoir rencontré un succès d’estime, c’est au début des années 70 que Jeff Lynne forme un groupe de pop orchestrale où instruments électriques côtoient des formations classiques. Le nom du projet est tout trouvé : ce sera Electric Light Orchestra dont le diminutif anglais est ELO.

L’influence des Beatles dans la musique d’ELO est prégnante, au point que John Lennon lui-même considérera le groupe, et plus particulièrement Jeff Lynne, comme l’héritier naturel des Fab Four !...

