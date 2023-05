Les Corrs chantent l’amour qui surgit dans les rêves

Aujourd’hui Nicolas Lespaule propose le POP Collector d’un groupe comme seule l’île d’émeraude sait en produire ! Voici Only When I Sleep par The Corrs, sorti en 1997.

Le groupe The Corrs avec, de gauche à droite : Jim Corr, Andrea Corr, Sharon Corr et Caroline Corr. © Getty - Mick Hutson

En 1990, les quatre jeunes gens ont fini leurs études et peuvent enfin se réunir dans un même groupe familial qu’ils nomment The Corrs, quand un jour le téléphone sonne, c’est Jim qui décroche … À l’autre bout du fil John Hughes, producteur à la recherche de musiciens pour le prochain film d’Alan Parker, The Commitments ! Jim accepte le casting mais à la condition que ses sœurs l’accompagnent. John Hughes le producteur, tombe instantanément sous le charme de la beauté de ces trois filles et du talent de ce quatuor qu’il décide de manager. Certain de leur potentiel, il fait tout pour que David Foster, qui a travaillé avec les plus grands dont Michel Jackson, produise le premier album de The Corrs ! Trois millions d’exemplaires plus tard, le groupe travaille sur un...