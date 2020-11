« Lucy In The Sky With Diamonds », quand le petit Julian Lennon dessine Lucy dans le ciel avec des diamants

Arrivée à la conférence de presse of the British Rock à Washington en février 1964

Aujourd’hui j’ai sélectionné pour vous Lucy in the sky with Diamonds, sorti en 1967 sur Sergent Pepper, le plus psychédélique des albums des Beatles.

L’interprétation souvent retenue pour expliquer notre Collector du jour se résume en trois lettres : LSD, message qui serait caché dans les initiales du titre de la chanson Lucy in the Sky with Diamonds... Pourtant, c’est une autre histoire qui se dessine pour expliquer l’inspiration de ce titre.

Julian, le premier fils de John Lennon, a quatre ans lorsque, enfant turbulent, il est scolarisé dans un pensionnat… Mais manifestement, ça ne suffit pas à le canaliser, alors pour le calmer l’institutrice l’envoie fréquemment dans une classe avec des plus grands. À chaque fois, on l’installe à côté d’une certaine Lucy, de quelques années son aînée, et là il dessine en attendant la fin de la punition.

Un jour, alors qu’il rentre du pensionnat, le petit Julian montre à son père son dernier dessin et annonce d’un ton innocent : It’s Lucy in the Sky with Diamonds « C'est Lucy dans le ciel, avec des diamants ».

Magnifique ! Cette phrase fait l’effet d’un flash pour John Lennon : d’un coup lui viennent des paroles qu’il va mettre en musique le soir même avec Paul McCartney.

