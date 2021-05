Mad About the Boy :un Collector resté secret pendant 20 ans

Chanteuse jazz et blues, Dinah Washington se produit au Chateau "Gardens" le 5 septembre 1952 à New York.

Le Collector que j’ai choisi aujourd’hui a longtemps abrité un secret. Voici Mad about the Boy, par Dinah Washington, sorti en 1952.

L’histoire de ce Collector est celle Sir Noël Coward, acteur, auteur et compositeur britannique qui, pour les besoins d’une comédie musicale qu’il écrit en 1932, compose Mad about the Boy.

Chantée par l’héroïne de son histoire, Mad about the Boy est une ode à l’amour fou et impossible qu’elle éprouve pour un acteur de cinéma.

Plusieurs années après la mort de Sir Noël Coward, on a découvert un enregistrement conservé secrètement : il s’agissait de la première version de la chanson. Y figurent des couplets inédits censés être chantés par un homme qui avoue son amour pour un autre homme, star de cinéma.

Noël Coward était homosexuel mais impossible de le revendiquer dans la Grande-Bretagne des années 30, où l’homosexualité était un crime...

