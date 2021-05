Michael et Paul se disputent la même fille

Aujourd’hui, j’ai choisi le Collector de deux monstres sacrés de la musique qui, à eux deux, ont vendu presque 1 milliard de disques dans le monde ! Voici The Girl Is Mine, par Michael Jackson et Paul McCartney, sorti en 1982.

Musicien afro-américain Michael Jackson et Paul McCartney en studio en 1980. © Getty - Afro American Newspapers/Gado