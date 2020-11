« The Power Of Love », un slow emblématique signé Frankie Goes To Hollywood

Aujourd’hui, j’ai sélectionné pour vous un Collector estampillé « Chair de Poule » : voici The Power of Love du groupe Frankie goes to Hollywood, sorti en 1984.

Formés à Liverpool dans la fin des années 70, le groupe Frankie goes to Hollywood est invité dans une émission de la BBC. De l’autre côté du poste, à l’écoute, il y a Trevor Horn, producteur musical star, déjà signataire de succès internationaux comme Video Killed the Radio Star des Buggles.

Trevor Horn est séduit par le côté subversif « mauvais garçons énervés » de ce jeune groupe, il les contacte et six mois plus tard, Frankie goes to Hollywood entre en studio pour enregistrer un premier album.

En producteur ultra perfectionniste, Trevor Horn trouve les musiciens du groupe trop peu expérimentés. À l’exception du chanteur, il les remplace tous par des mercenaires de studio avec lesquels il a l’habitude de travailler. Ce n’est donc pas le groupe qui joue sur Welcome to the pleasuredome, leur premier et double-album. D’ailleurs, lancer une carrière avec un double-album est un pari osé !

Et pourtant, quatre de ses titres seront successivement n°1 en Angleterre et le premier sera The Power of Love !

