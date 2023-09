Quand Florent Pagny s'adresse aux victimes de la drogue

"N’importe quoi", un Collector qui nous a fait découvrir un baryton français dont la voix couvre six octaves !

L’histoire de ce Collector débute à l’automne 1987. Depuis dix ans qu’il vit à Paris, Florent Pagny enchaîne les petits boulots et quelques rôles au cinéma. Mais la chanson le titille plus que jamais. Chanter, c’est son rêve !

Un soir de retour de fête, l’esprit brouillé par l’alcool, dans la maison qu’il occupe en colocation à Nogent-sur-Marne, Florent s’arrête sur son piano quand une mélodie qu’il joue à trois doigts lui vient naturellement.

Il griffonne alors quelques lignes d’un texte, et pour ne pas réveiller la maison, c’est sous sa couette qu’il finalisera la chanson. Le lendemain, les idées plus claires, il retourne au piano et enchaîne les trois seuls accords qu’il connaît, jusqu’à trouver la bonne combinaison...