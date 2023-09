Quand la France entière reprend en coeur "Ahoo Tcha Tcha Tcha"

Niagara avec "L'amour à la plage", un Collector qui, comme un air de vacances, va nous laisser du sable dans les chaussures et un goût d’ambre solaire sur les lèvres.

L’histoire de ce Collector commence à Rennes, au début des années 80. Daniel Chenevez est un jeune multi-instrumentiste au talent prometteur. Lors d’une édition des Transmusicales, il rencontre une belle et charismatique chanteuse qui sévit sous le pseudonyme de Muriel Moreno.

Le jour, la jolie blonde étudie l’histoire de l’art, la nuit, elle compose et se produit comme DJ dans les boîtes rennaises. Entre les deux artistes, c’est un coup de cœur artistique et amoureux, Muriel et Daniel décident alors d’unir leurs talents pour poursuivre l’aventure à deux...