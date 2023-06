Quand on peut encore voler avec des ailes brisées

Nicolas Lespaule a choisi le Collector d’un groupe qui ne s’est pas foulé pour trouver son nom ! Voici Mr. Mister avec "Broken Wings" sorti en 1985.

L’histoire de ce Collector est celle de Richard Page, né en 1953 dans le Midwest américain. Son père est chanteur tandis que sa mère dirige le Phoenix Boys Choir, la plus grande chorale masculine des États-Unis.

Peu intéressé par les études, il passe plus de temps à chanter et apprendre la basse que sur les bancs du lycée où il rencontre Steve George qui joue du clavier et avec qui, à 18 ans, il part à l’aventure à Los Angeles, la ville où, à cette époque en musique, tout est possible !

Après avoir travaillé avec les plus grands comme musicien de studio, à la fin des années 70 et toujours avec la complicité de Steve George, Richard Page monte « Pages »...