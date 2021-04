Quand Stevie Wonder ressuscite une ballade pour crooner

Aujourd’hui, j’ai choisi un Collector qui a bien failli rester au fond d’un tiroir. Voici For Once in my Life par Stevie Wonder, sorti en 1968.

For Once in my Life est une chanson sortie des chaînes de production de la Motown, maison de disque basée à Detroit, capitale mondiale de l’automobile.

La Motown est organisée comme une véritable usine qui fabrique des hits comme on fabrique des voitures. Chaque chanson est écrite puis validée par un comité d’écoute qui l’attribue à un artiste maison, puis elle est enregistrée, gravée sur disque et mise dans les bacs.

For Once in my Life ne déroge pas à la règle. Écrite en 1966, elle sera successivement interprétée par une poignée de chanteurs de la Motown, pour finir au répertoire des Temptations, mais dans tous les cas, sans le moindre succès !

Dans la foulée, on la propose à ce gamin arrivé dans l’écurie alors qu’il n’avait que 11 ans. Il s’appelle Stevland Hardaway Judkins autrement dit Stevie Wonder. Il a maintenant 18 ans et avec neuf albums à son actif, c’est un des piliers de la Motown !..

