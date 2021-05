Quand une jeune chanteuse de gospel devient la reine de la Soul

Aujourd’hui j’ai choisi un Collector qui a transformé une jeune chanteuse de gospel en reine de la soul music ; voici (You Make Me Feel Like) A Natural Woman par Aretha Franklin, sorti en 1967.

Le 9 janvier 1969 Aretha Franklin chante dans le studio Atlantic Records pendant la session d'enregistrement de 'The Weight' à New York. © Getty - Michael Ochs Archives