Rencontre au sommet entre Daft Punk et Nile Rodgers

Un Collector composé et arrangé par un des plus grands producteurs musicaux de tous les temps: "Get Lucky" par Daft Punk, sorti en 2013.

Daft Punk aux Grammy Awards à Los Angeles le 26 janvier 2014 © Getty - Kevin Winter

L’histoire de ce POP Collector est d’abord celle de Nile Rodgers, né à New York au début des années 50. Malgré l’environnement miséreux dans lequel il grandit, le jeune Nile se transforme en un homme travailleur, ambitieux et maîtrisant parfaitement la guitare et l’harmonie*.* Il a 18 ans quand sa petite amie lui présente un jeune postier qui joue de la basse. Nile Rodgers vient de rencontrer celui avec qui, il fondera Chic, le plus célèbre groupe Disco de l’histoire de la musique. À l’aube des années 2010, Nile Rodgers est un producteur star qui a fait dansé la planète entière et posé sa signature musicale aux côtés de Madonna, David Bowie ou encore Diana Ross...