Robbie Williams une gueule d’ange pour un diablotin

Aujourd’hui, un POP Collector dont l’origine a longtemps été controversée. Voici Angels par Robbie Williams, sorti en 1997.

Au milieu des années 90, Robbie Williams vient de quitter Take That. Sa carrière est au point mort et pour célébrer les fêtes de fin d’année, il se rend à Dublin.

À cette époque, pour qui aime boire et faire la fête, la capitale irlandaise est une des villes les plus cool du monde.

Robbie se rend donc seul dans un Pub sur George’s Street.

Là il engage la conversation avec un voisin de table qui, fruit du hasard, est un auteur compositeur irlandais qui revient de Paris.

Il s’appelle Ray Heffernan, sa petite amie française l’a plaqué après la perte de leur enfant mort-né et il vient...