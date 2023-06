« Show Me The Way », une histoire peu élégante…

Un Collector derrière lequel se cache une histoire peu élégante ! Voici "Show Me The Way" de Peter Frampton, sorti en 1975.

Peter Frampton est un guitariste virtuose qui poursuit une carrière solo, alors qu’en 1975 sort son quatrième album enregistré en public, Frampton Comes Alive !

Peter a déjà beaucoup de succès auprès des jeunes Américaines qui raffolent de son sourire et de ses boucles blondes, et ce nouvel album enflamme les hit-parades, pour rapidement devenir l’album Live le plus vendu de tous les temps !

C’est sur ce légendaire double vinyle que figure Show me the Way, le Collector d’aujourd’hui, dont le texte est inspiré par une certaine Penny McCall, une très jolie attachée de presse que Peter vient de rencontrer et avec qui, au grand désespoir de ses admiratrices, il file le parfait amour...