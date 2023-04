Slow emblématique des années 80

Nicolas Lespaule a sélectionné un Collector estampillé « Chair de Poule » : "The Power of Love" du groupe Frankie goes to Hollywood, sorti en 1984.

Frankie Goes To Hollywwod © Getty - Bill Marino

Formés à Liverpool dans la fin des années 70, le groupe Frankie goes to Hollywood est invité dans une émission de la BBC. De l’autre côté du poste, à l’écoute, il y a Trevor Horn, producteur musical star, déjà signataire de succès internationaux comme Video Killed the Radio Star des Buggles. Trevor Horn est séduit par le côté subversif « mauvais garçons énervés » de ce jeune groupe, il les contacte et six mois plus tard, Frankie goes to Hollywood entre en studio pour enregistrer un premier album...