“Stuck In The Middle With You" de Stealers Wheel, chanson sublimée par Tarantino dans Reservoir Dogs

COPENHAGEN, DENMARK - April 01: Gerry Rafferty and Joe Egan from Stealers Wheel posed outside Copenhagen, Denmark in April 1974

Aujourd’hui j’ai sélectionné pour vous, un Collector interprété par les Écossais de Stealers Wheel sortie en 1972 : Stuck in the Middle with you.

Stealers Wheel, dans le début des années 70, c’est le groupe fondé par Gerry Rafferty et son ami d’enfance Joe Egan, respectivement chanteur et clavier, qui vont écrire Stuck in the Middle with you.

Le texte de cette chanson dépeint avec humour, mais de façon assez violente, hypocrisie, fausseté et fourberie qui règnent dans le Show-business des années 70 naissantes.

Le groupe Stealers Wheel vient de se former, et débuter sa carrière avec une chanson si brutale, c’est quand même périlleux… Mais ce n’est pas l’avis du fameux duo de producteurs et compositeurs Lieber & Stoller, qui détectent immédiatement le potentiel « tubesque » de la chanson.

Lieber et Stoller au début des années 1970 sont déjà à l’origine d’innombrables hits. Et comme tout ce qu’ils touchent se transforme en or, Stuck in the Middle with you ne va pas faire exception. C’est un carton plein !.....

Retrouvez la suite de "Collector" par Nicolas Lespaule, en cliquant sur le player en haut de cette page ou abonnez-vous gratuitement au podcast.

Bonne écoute.