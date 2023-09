"Take On Me", un tube planétaire lancé par un clip révolutionnaire

Un Collector de 1985 très représentatif de cette époque où, pour exister, la musique devait aussi se montrer à la télévision…

L’histoire de ce Collector commence au milieu des années 70 à Oslo.

Pal Waaktaar et Magne Furuholmen grandissent dans une de ces affreuses tours de la banlieue de la capitale norvégienne.

Fans de New Wave et musiciens, ils montent un duo et lors d’un concours de musique, ils font la connaissance d’un spectateur à qui ils proposent de les rejoindre. Il s’appelle Morten Harket et il va devenir la voix emblématique du groupe.

Le trio est alors baptisé A-ha : un nom facile à mémoriser et à prononcer quelle que soit la langue car ces jeunes gens ont des ambitions internationales… C’est ainsi qu’en 1983, ils réunissent leurs économies et partent s’installer à Londres...