Tube planétaire révélant la relation amoureuse de Boy George

"Do You Really Want To Hurt Me", Un Collector de 1982 au succès planétaire dont l’auteur se serait volontiers passé !

Boy George en novembre 1982 © Getty - Picture Alliance

L’histoire de ce Collector est celle de la rencontre entre deux jeunes musiciens anglais, Boy George et Mikey Craig. Nous sommes à Londres au printemps 81. Boy George chante avec son groupe dans les clubs de Covent Garden. Leur petite notoriété les amène à occuper les pages de la presse musicale hebdomadaire. C’est là que Mikey Craig, DJ et bassiste, repère Boy George. Intrigué par l’excentricité de ce personnage maquillé, flanqué de robes longues et de foulards dans les cheveux, Mikey se rend au Planets, un club où Boy George est Disc-Jockey, pour le convaincre de travailler ensemble...