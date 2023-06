Un des plus célèbres duos des années 80 pour un tube inclassable

Est-ce du Rock, de la Soul, de la Pop, du Funk ? Voici l’un des plus célèbres duos des années 80 : "Easy Lover" par Philip Bailey & Phil Collins, sorti en 1984.

Phil Bailey & Phil Collins le 17 juin 2010 - Hall Of Fame

L’histoire de ce Collector commence avec celle de Philip Irvin Bailey qui naît et grandit à Denver où tous les dimanches, il chante dans l’église de son quartier. Très vite, il s’intéresse à la musique et plus particulièrement au jazz qu’il découvre à travers les disques prêtés par une des amies de sa mère.

Il apprend la batterie et les percussions et une fois à l’université, la musique devient son occupation prioritaire – d’ailleurs son groupe d’étudiants est retenu pour faire la première partie d’Earth Wind & Fire...