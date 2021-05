Un des plus grands slows de tous les temps

Aujourd’hui, j’ai choisi le Collector d’un enfant de la rue devenu « The Soul Brother Number One » ou encore « Mister Dynamyte ». Voici It’s a Man’s Man’s Man’s World par James Brown, sorti en 1966.

L’histoire de ce Collector, c’est celle de James Brown, un gamin en culottes courtes abandonné par sa mère et recueilli par une tante qui dirige une maison close en Géorgie.

Pour gagner quelques pièces, l’enfant s’improvise cireur de chaussures, ramasse du coton dans les champs, danse dans la rue et chaparde quand il a faim.

À 16 ans, il est incarcéré pour vol à main armée – une condamnation qui se révèlera sa planche de salut. Accueilli par la famille du chanteur Bobby Byrd, rencontré sous les verrous, il obtient sa libération conditionnelle et monte avec lui un groupe de gospel.

Charisme, énergie et talent vont alors peu à peu transformer le jeune délinquant en star planétaire de la soul music et du funk, qui gagne les galons de « Hardest working man in Show business » – Plus dur travailleur du showbiz !...

