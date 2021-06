Un des plus grands succès du “genius” écrit par un miraculé

Ray Charles à l’Olympia Chanteur, compositeur et pianiste américain se produisant à l’Olympia à Paris le 18 mai 1962.

Le Collector que j’ai choisi aujourd’hui a été écrit par un miraculé. Voici Hit the road Jack par Ray Charles, sorti en 1961.

L’histoire de ce Collector, c’est celle de Percy Mayfield qui, dans les années 40, écrit et enregistre quelques chansons qui le font accéder au statut de star du Blues.

Mais une nuit de 1952, un drame va mettre fin à son ascension : au retour d’un spectacle, Mayfield est victime d’un terrible accident de la route.

Sur place, il est laissé pour mort par les autorités policières, mais dans les débris calcinés de sa voiture, les secouristes arrivent à le ranimer.

Si l’homme s’accroche à la vie malheureusement plus rien ne sera jamais pareil : son visage doux et angélique est monstrueusement défiguré et son timbre de voix altéré par de multiples opérations de chirurgie réparatrice...

