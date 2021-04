Un extraterrestre nommé Ziggy Stardust

L’histoire de Starman commence dans les années 50, au cœur des quartiers sud de Londres où grandit David Robert Jones qui se rêve en joueur de base-ball et passe des heures, à écouter la radio des forces américaines basées en Angleterre.

C’est comme ça qu’il découvre les pionniers du Rock ’n’ Roll : Chuck Berry, Elvis Presley, Bill Haley, qui lui donneront l’envie de devenir David Bowie.

Et justement en 1972, David Bowie, qui n’a connu qu’un seul hit en Angleterre, prépare déjà son cinquième album, le conceptuel The Rise and Fall of Ziggy Stardust and the Spiders from Mars.

L’album est en boîte mais la maison de disque refuse de le sortir, au prétexte qu’il manque une chanson qui se suffirait à elle-même, tout en portant le concept de Ziggy Stardust, personnage fictif et central de l’album...

