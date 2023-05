Un hymne au respect et à l’affirmation de soi

Un Collector de 1987 qui, comme souvent chez son auteur, s’inspire d’un fait réel : "Englishman in New York" par Sting

En 1987, Sting poursuit son ascension vers les sommets du succès.

Un premier album en solo sorti deux ans plus tôt a révélé l’amour du jazz du bassiste de The Police et confirmé que l’aventure du groupe était définitivement terminée.

Sting partage alors sa vie entre son Angleterre natale et les États-Unis, où il vient d’acquérir un appartement au cœur de Manhattan. Dans la ville qui ne dort jamais, il écume les clubs de jazz de la cinquante-deuxième rue et les théâtres de Broadway...