Un titre pour deux versions n°1 des hit-parades

Nicolas Lespaule a choisi un Collector dont, fait rare, la version originale et la reprise ont toutes deux été classées Numéro 1 des hit-parades: "If You Don’t Know Me By Now" par Simply Red, sorti en 1989.

Mick Huncknall en janvier 1987 © Getty - Suzie Gibbons

If You Don’t Know Me By Now est une chanson signée par Gamble & Huff, un duo auteur-compositeur américain qui a écrit les plus belles pages de la musique des sixties. En s’inspirant de leurs problèmes conjugaux respectifs, en 1972, ils écrivent cette chanson enregistrée par le groupe Harold Melvin And The Blue Notes qui en fait un incontournable tube du début des seventies. À cette époque, Mick Hucknal, abandonné par sa mère, est élevé par son père dans la banlieue de Manchester... anglaises...